شكرا لقرائتكم خبر عن "المساحة الجيولوجية": دفعة جديدة من حزم البيانات تغطي 30% من مساحة الدرع العربي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية عن إطلاق الدفعة الثانية من حزم البيانات الجيولوجية غدًا، والتي تستهدف المستثمرين والمهتمين بقطاع التعدين.

وتأتي هذه المبادرة ضمن مشروع المسح الجيولوجي العام، المدرج على بوابة قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية.

تعزيز جاذبية الاستثمارات المحلية والدولية

وأكد المتحدث الرسمي للهيئة، طارق أبا الخيل، أن إطلاق هذه الدفعة يأتي تزامنًا مع ذكرى تأسيس الهيئة، مشيرًا إلى أهمية هذا الحدث في تعزيز دور الهيئة في تقديم بيانات جيولوجية موثوقة ومتنوعة بجودة عالية.

وأوضح أن هذه البيانات تسهم في دعم عمليات استكشاف الثروات المعدنية وتعزيز جاذبية الاستثمارات المحلية والدولية، بما يساهم في تنشيط الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، المتعلقة بتنويع مصادر الدخل.





وأشار "أبا الخيل" إلى أن هذه الدفعة الجديدة تغطي 30% من مساحة الدرع العربي، مما يرفع نسبة البيانات المنشورة على منصة قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية إلى 60% منذ انطلاق المبادرة.

المسح الجيوكيميائي السطحي

وتشمل بيانات المسح الجيوكيميائي السطحي، والمسح الجيوفيزيائي الجوي، بالإضافة إلى بيانات المسح الضوئي لعينات الحفر اللُبي.

كما تتضمن أكثر من 4000 تقرير فني حول مواقع التمعدن بصيغة رقمية، فضلًا عن المواقع المكتشفة حديثًا في منصة قاعدة المعلومات الجيولوجية الوطنية.