شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم مكة.. 40 قائدة كشفية يشاركن في الدراسة التأسيسية للشارة الخشبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، ممثلة في قسم النشاط الطلابي، المرحلة الثانية من برنامج الدراسات التأهيلية للقادة الكشفيين بعنوان "الدراسة التأسيسية للشارة الخشبية للقائدات الكشفيات"، الذي أقيم في مركز التدريب الكشفي على مدار خمسة أيام.

يندرج البرنامج ضمن خطة الأنشطة الطلابية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 1446هـ، واستهدف تدريب وتأهيل (40) قائدة كشفية في الحركة الكشفية.



التدريب على تخطيط الأنشطة

يهدف البرنامج إلى التعرف على دور قائدة الوحدة وتحديد احتياجاتها، بالإضافة إلى تدريب القائدات على كيفية التخطيط لأنشطة الوحدة وفق المنهج الكشفي، وتطوير مهاراتهن في استخدام الأساليب والوسائل المناسبة لتدريب أفراد الوحدة.

كما تم تدريب القائدات على قيادة الوحدة بأسلوب تربوي أمثل، وحل المشكلات التي تواجههن مع أفراد الوحدة بطرق تربوية. كما تناول البرنامج التعامل مع الخصائص والاحتياجات المختلفة لأفراد الوحدة وتقدير العلاقة بين الكشفية والمجتمع، واستثمار الموارد المتاحة لصالح برامج الوحدة.

وتطرقت الدراسة إلى عدد من المحاور، من أبرزها: دور ومسؤوليات مساعد قائد الوحدة واحتياجاته، تشكيل الوحدة الكشفية، التنظيمات الكشفية المحلية والعربية والعالمية، الطريقة الكشفية، مفاهيم الرحلة الخلوية، فنون الحبال، الحماية من الأذى، الطبخ الخلوي، المناهج الكشفية، والتخطيط لنشاطات الوحدة الكشفية.