شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. توسيع شبكة تصريف مياه الأمطار والسيول في الطائف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت أمانة الطائف عن استكمال مجموعة من المشاريع الحيوية لدرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار، وذلك ضمن خطتها الشاملة لتعزيز البنية التحتية للخدمات البلدية في المحافظة.

تهدف هذه المشاريع إلى توسيع نطاق شبكة تصريف مياه الأمطار لتشمل التجمعات السكانية المحيطة بمدينة الطائف، حيث تم دمجها مع النظام القائم لدعم الجهود المبذولة في احتواء آثار الأمطار والسيول في مختلف المواقع.

مخطط استراتيجي شامل

وتقوم الأمانة حاليًا بإعداد مخطط استراتيجي شامل لتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول، يتضمن الدراسات الهيدرولوجية للأودية المحيطة وتحديد الحلول الهندسية المناسبة للمناطق الأكثر عرضة للأضرار الناتجة عن السيول.

تأتي هذه الجهود في إطار تعزيز الأمان المائي، للمحافظة وتوفير حلول مستدامة لتطوير البنية التحتية.

يجري تنفيذ العديد من المشروعات المتنوعة في أرجاء الطائف، منها إنشاء قنوات خرسانية في الأحياء الشمالية، وإنشاء عبارات خرسانية في أحياء الطائف والمناطق المحيطة بها.



تطوير نظام تصريف المياه

هذا بالإضافة إلى تطوير نظام تصريف المياه في مناطق مثل طريق الملك خالد ودوار السحيلي، وتهذيب وادي وج وربطه بوادي المذاكير لتنظيم تدفق السيول، وكذلك إنشاء تصريف صندوقي في حي المنتزه وتحسين عبّارة شهار.

أظهرت شبكة تصريف مياه الأمطار في المحافظة كفاءة عالية في احتواء آثار الأمطار التي شهدتها الطائف خلال الفترة الماضية، إذ نفذت فرق الصيانة الميدانية أعمال تنظيف القنوات وإزالة الرواسب التي تعيق تدفق المياه لضمان أداء الشبكة بكفاءة وسرعة في تصريف تجمعات مياه الأمطار.

تواصل أمانة الطائف دراسة المواقع الحرجة التي رصدت مسبقًا، وتعمل على وضع الحلول المناسبة لها بهدف حماية الأحياء السكنية والبنية التحتية الحيوية، بما يسهم في رفع مستوى الأمان البيئي وضمان سلامة المواطنين والمقيمين.