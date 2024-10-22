شكرا لمتابعة خبر عن سعادة محافظ طريف يكرم الحرفي العطيفي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كرم سعادة محافظ طريف الاستاذ بدر بن نجر الصقر بمكتبه هذا اليوم الثلاثاء الموافق 1446/4/19 الحرفي /خلف شمران العطيفي على جهوده المبذوله في تحدي الاعاقه

حيث قدم اكبر مثال يحتذى به لهذه الفئة الغالية على قلوب الجميع (المكفوفين) وهي أن الانسان قادر على العطاء مهما كانت المعوقات علما بأن العطيفي احترف صناعة شبكة صيد الصقور منذ أكثر من 40 عامًا، من منزله بمحافظة طريف الذي يستخدمه الصقَّارون في المملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية منتصراً على كفاف بصره وفي الختام قدم سعادته شكره وتقديره للعطيفي