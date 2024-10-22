ملك الأردن يغادر الرياض

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الرياض - علي القحطاني - غادر الرياض اليوم، جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والوفد المرافق له.

وكان في وداع جلالته في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض, وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية (الوزير المرافق)، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، ومدير شرطة منطقة الرياض المكلف اللواء منصور بن ناصر العتيبي، وسفير الأردن لدى المملكة هيثم أبو الفول، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.