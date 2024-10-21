إقبال مميز على لقاح الإنفلونزا الموسمية

كشف وكيل وزارة الصحة الدكتور عبدالله عسيري، عن الإقبال المميز من المجتمع على لقاح الإنفلونزا الموسمية، ولقاح الحزام الناري، والفحص المسحي لسرطان الثدي لدى السيدات للعام الحالي.
كما حرصت الوزارة عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي على التوعية الصحية، وضرورة الحصول على اللقاح لتعزيز مناعة الجسم ضد سلالات الإنفلونزا الأخرى.
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