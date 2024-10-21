أشار رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، بحسب ما نقلت عنه قناة "العربية" الى انه "أبلغت القيادات الإيرانية أن يخففوا العاطفة تجاه لبنان"، مضيفا :"راجعت حوار رئيس مجلس الشورى الايراني محمد باقر قاليباف بنفسي وأبلغت اعتراضي والرسالة وصلت". أضاف :" أتفهم أن تدعم إيران التفاوض لكن لا أحد يتحدث نيابة عن الدولة اللبنانية".

كانت هذه تفاصيل خبر ميقاتي: لا أحد يتحدث نيابة عن الدولة اللبنانية وأبلغت القيادات الإيرانية أن يخففوا العاطفة تجاه لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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