شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: بدء الاختبارات الشفهية والعملية للفصل الدراسي الأول.. الأحد المقبل والان نبدء بالتفاصيل

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مواصفات الاختبارات

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الاختبارات التحريرية

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الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة التعليم بدء الاختبارات الشفهية والعملية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1446هـ في جميع المراحل التعليمية (انتظام وانتساب) ابتداءً من يوم الأحد 24 ربيع الآخر 1446هـ الموافق 27 أكتوبر 2024.وستجرى هذه الاختبارات ضمن اليوم الدراسي المعتاد، وتشمل كافة المراحل التعليمية من الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وتهدف إلى تعزيز الجوانب التطبيقية والمهارات الشفهية لدى الطلبةوكشفت أنظمة وإجراءات الاختبارات عن المواصفات الأساسية التي يجب أن تتوفر في الاختبارات لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها.ومن بين هذه المواصفاتالصدق، والذي يشير إلى ضرورة أن يقيس الاختبار ما أُعد لقياسه بدقة، بحيث يتمكن من التمييز بين القدرات المختلف، والثبات والذي يعني استقرار نتائج الاختبار عند تكرار تطبيقه على نفس المجموعة أو مجموعات مشابهة، ويزيد الثبات كلما كان الاختبار شاملاً لأهداف المادة التعليمية.كما شددت الأنظمة على موضوعية التصحيح، بحيث تظل الدرجات ثابتة بغض النظر عن شخصية المصححكما أوضحت الأنظمة أن العدالة يجب أن تكون من الأولويات، حيث ينبغي أن تكون أسئلة الاختبار مناسبة لجميع الطلاب بمختلف ظروفهم ومستوياتهم. وأشارت إلى أهمية الواقعية في الاختبارات، بحيث تتناسب مع الإمكانيات المتاحة والزمن المحدد لتطبيقهاودعت الأنظمة إلى ضرورة سهولة التطبيق، حيث تؤثر صعوبة التطبيق على دقة النتائج وتحقيق أهداف الاختبار. وأكدت على أهمية سهولة التصحيح، لا سيما في الاختبارات المقالية، إذ يجب أن تكون طريقة توزيع الدرجات واضحة، مع توفير إجابات نموذجية أو مفتاح تصحيح يسهل عملية التصحيح. أخيرًا، شددت الأنظمة على ضرورة أن يتمكن الاختبار من التمييز بين مستويات الطلاب المختلفةبالإضافة إلى ذلك، أعلنت الوزارة أنه سيتم اعتماد المهارات للصفين الأول والثاني من المرحلة الابتدائية، والانتهاء من رصد درجات أعمال السنة ومواد التقويم المستمر لجميع المراحل التعليمية، وكذلك احتساب درجات السلوك والمواظبة في نظام نور يوم الخميس 28 ربيع الآخر 1446هـ الموافق 31 أكتوبر 2024مكما حددت الوزارة يوم الأحد 1 جمادى الأول 1446هـ الموافق 3 نوفمبر 2024م موعدًا لبدء الاختبارات التحريرية للفصل الدراسي الأول لجميع المراحل التعليمية. وستستكمل البرامج العلاجية لطلبة الصفين الأول والثاني من المرحلة الابتدائية، وسيتم اعتماد وإغلاق الدرجات في نظام نور مع إعلان النتائج وتسليم إشعارات الفصل الدراسي الأول يوم الخميس 5 جمادى الأول 1446هـ الموافق 7 نوفمبر 2024م. وسيتم أيضًا إعلان جدول وموعد اختبارات الغائبين بعذر واختبارات الدور الثاني لجميع المراحل في هذا التاريخبعد العودة من إجازة الخريف، ستبدأ اختبارات الغائبين بعذر عن اختبارات الفصل الدراسي الأول للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، وكذلك اختبارات الدور الثاني للطلبة المكملين والغائبين عن اختبارات الفصل الدراسي الأول في نظام المسارات يوم الأحد 15 جمادى الأول 1446هـ الموافق 17 نوفمبر 2024م. وستبدأ اختبارات الطلبة المتعثرين في نظام المسارات يوم الأحد 22 جمادى الأول 1446هـ الموافق 24 نوفمبر 2024م