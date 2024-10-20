شكرا لقرائتكم خبر عن 1480 مهمة صيانة وإصلاح لألعاب الأطفال في حدائق الطائف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الإدارة العامة للحدائق وعمارة البيئة في أمانة الطائف عن تنفيذ 1480 مهمة صيانة وإصلاح لملاعب الأطفال في الحدائق والمنتزهات العامة والمواقع السياحية خلال الشهر الماضي.

تأتي هذه الجهود ضمن إطار تأهيل وتهيئة كافة ألعاب الأطفال لتكون جاهزة لاستقبال الأطفال على مدار الساعة، مع تأمين جميع معايير السلامة اللازمة.



وتتوزع الحدائق العامة والمواقع الترفيهية في مدينة الطائف على مساحات واسعة، وتحتوي على تشكيلة متنوعة من الألعاب الترفيهية التي تم دعمها بأحدث الوسائل، بما يتناسب مع مختلف الفئات العمرية، ويهدف إلى تحسين جودة الحياة ضمن رؤية المملكة 2030.



المرافق الترفيهية

كما خصصت الأمانة لكل حديقة خطة صيانة شاملة لضمان الأداء الأمثل للمرافق.



وتحرص فرق الصيانة على معالجة كافة مكامن الخطورة في الألعاب، لضمان سلامة الأطفال وتوفير بيئة آمنة للترفيه، مع إدخال ألعاب جديدة لتعزيز الاستفادة المستدامة من المرافق الترفيهية في المدينة التي تشهد إقبالاً سياحياً على مدار العام.