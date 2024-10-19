السعودية | “موهبة” و”أكاديمية طويق” تبحثان فرص تعزيز الشراكة بين الجهتين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

زار أمين عام مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” المكلف الدكتور خالد الشريف، أكاديمية طويق، والتقى قيادات الأكاديمية لبحث سُبل توسيع وتعزيز الشراكة بين الجهتين، والاطلاع على الإمكانات والفرص التعليمية والتدريبية والتقنية المتاحة.

وتعمل مؤسسة “موهبة” على تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري الواعد بالموهبة والإبداع، وتمكينه من الإسهام الفاعل في تحقيق التنمية المستدامة للمملكة، وتقديم نموذج رائد للبيئات الحاضنة للموهوبين والمبدعين، لمواكبة ما تزخر به المملكة من ممكنات تنافسية عالمية.

وتعمل أكاديمية طويق لبناء القدرات الوطنية في مجالات التقنيات المتقدمة، ضمن بيئة تعلُّم قائمة على التطبيقات العملية، عبر إقامة معسكرات وبرامج احترافية لأول مرة من نوعها على مستوى المنطقة، بالشراكة مع كبرى الجهات العالمية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تطوير الشراكة بين مؤسسة موهبة وشركائها الإستراتيجيين، لاكتشاف ورعاية الطلاب الموهوبين من خلال برامج الرعاية المتخصصة، وتوفير معارف نوعية، تقدمها وتنفذها المؤسسة لتلبية احتياجات الموهوبين وتنمية قدراتهم.

وتهدف مبادرة “موهبة” إلى رفع مستوى التأهيل النوعي للموهوبين، للمشاركة في المسابقات والأولمبيادات الدولية العلمية والوطنية والعالمية، وتطوير شراكات مع نخبة من الجهات والكيانات الرائدة في القطاعات التنموية، تدعم التوسع في الأعداد المستهدفة.

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