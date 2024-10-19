شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير فرحان بن عبدالعزيز بن سعود آل فرحان والان نبدء بالتفاصيل



وأدى الصلاة مع سموه، صاحب السمو الملكي الأمير الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية



كما أداها صاحب السمو الأمير عبدالمحسن بن سعود بن عبدالعزيز بن مشاري، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن مشاري، و صاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد بن سعود بن مشاري، وصاحب السمو الأمير نواف بن سعود بن مشاري. كما أدى الصلاة مع سموه عدد من أصحاب السمو الأمراء والمسؤولين، وجمع من المواطنين.

الدمام - شريف احمد - أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على صاحب السمو الأمير فرحان بن عبدالعزيز بن سعود الفرحان آل سعود -رحمه الله-، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض.وأدى الصلاة مع سموه، صاحب السمو الملكي الأمير الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية ، وصاحب السمو الأمير بندر بن عبدالله بن ناصر ال فرحان، وصاحب السمو الأمير سعد بن محمد بن سعود ال فرحان، وصاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن محمد بن سعود ال فرحان.كما أداها صاحب السمو الأمير عبدالمحسن بن سعود بن عبدالعزيز بن مشاري، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن مشاري، و صاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد بن سعود بن مشاري، وصاحب السمو الأمير نواف بن سعود بن مشاري. كما أدى الصلاة مع سموه عدد من أصحاب السمو الأمراء والمسؤولين، وجمع من المواطنين.