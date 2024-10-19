طارق الدسوقى خلال افتتاح ملتقى المسرح للجامعات: هذه الدورة الأصعب على الإطلاق

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قال الفنان طارق الدسوقي خلال حفل افتتاح الدورة السادسة لملتقى القاهرة الدولى للمسرح الجامعي: تُعدّ هذه الدورة من أصعب الدورات التي مرّ بها هذا الملتقى منذ انطلاقه، كثيراً ما واجهتنا مشكلات وتحديات في السابق، ولكن دائماً ما كان هناك دعم كبير يساعدنا على المضي قدماً. غير أن ما حدث هذه المرة كان خارجاً عن إرادة البشر، إذ صُدمنا بالحادث الأليم الذي تعرض له طلاب جامعة الجلالة، وهم من الداعمين الرئيسيين للمهرجان، وشعرت بالأسى تجاه عمرو قابيل لما جرى، ولم يكن لدينا الكثير من الخيارات المتاحة، كان من الصعب تأجيل الملتقى، ولكننا تغلبنا على أحزاننا وصمدنا حتى انعقاد الدورة في موعدها المحدد.

وكان قد بدأ منذ قليل حفل افتتاح الدورة السادسة لملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، دورة الفنان فؤاد المهندس، وبرئاسة الفنان عمرو قابيل، وذلك على مسرح السامر، وحضر الحفل لفيف من الفنانين العرب والمصريين، وقدم الحفل الفنان عمرو عبد العزيز.

وبدأ الفنان عمرو قابيل مؤسس ورئيس المهرجان كلمته بطلب من الحضور بالوقوف دقيقة حداد على شهداء حادث جامعة الجلالة رحمة الله عليهم، واستهل كلمته قائلاً: هذا المشروع الثقافي الذي قدمناه لبلادنا الحبيبة بإيمانا راسخ على تأثير المسرح الجامعي على كل المستويات، فهي الجامعة لكل من يساهم في بناء الإنسان، هي العقل والجسد والروح تلك التي يحييها أبو الفنون "المسرح".



طارق الدسوقي خلال افتتاح ملتقى المسرح للجامعات



افتتاح ملتقى المسرح للجامعات