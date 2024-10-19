شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فؤاد المهندس: سعيد بأن الأستاذ ما زال فى الذاكرة والان مع تفاصيل الخبر

كرم ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي برئاسة الفنان عمرو قابيل خلال حفل افتتاحه بمسرح السامر، اسم الفنان الكبير فؤاد المهندس والتي تحمل الدورة السادسة اسمه وتسلم التكريم نجله محمد فؤاد المهندس.

وقال محمد فؤاد المهندس: أنا سعيد جداً أن الأستاذ فؤاد المهندس ما زال حاضراً في الذاكرة، وهذه السنة لها مكانة خاصة عندي لأنها تمثل مئوية الأستاذ، لقد تعلم الأستاذ جزءاً كبيراً من فنه في الجامعة، تحديداً في كلية التجارة، وبعد تخرجه استمر في العمل في الجامعة، وظل موظفاً فيها حتى وفاته. المسرح الجامعي كان جزءاً أساسياً من مسيرته الفنية. وقد أخبرني أنه بعد تخرجه وبدء مسيرته التمثيلية، كان يبحث عن المواهب الجديدة في الجامعات، ومن بين تلك المواهب كان الفنان الكبير عادل إمام".

وكان قد بدأ منذ قليل حفل افتتاح الدورة السادسة لملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، دورة الفنان فؤاد المهندس، وبرئاسة الفنان عمرو قابيل، وذلك على مسرح السامر، وحضر الحفل لفيف من الفنانين العرب والمصريين، وقدم الحفل الفنان عمرو عبد العزيز.