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100 سنة سيد درويش يجمع ‏الموسيقى مصطفى صبحى بأوركسترا المجر السيمفونى

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القاهرة - سامية سيد - انتهى المؤلف والموزع الموسيقى مصطفى صبحى من وضع اللمسات النهائية لألبوم ١٠٠ سنة سيد درويش "لكل أغنية حكاية" وانتهى صبحى من تسجيل أغانى الألبوم مع عدد كبير من المطربين المصريين، على رأسهم المطربة مروة ناجى والتى سوف تغنى أغنية اهو دا اللى صار بالتوزيع الجديد، والمطربة الشابة مى كمال فى أغنية طلعت يا محلا نورها والمطربة روان وتغنى أغنية زروني كل سنة مرة كما يؤدى محمد أسامة أغنية يا وردة على فل وياسمين كما يشارك غناء باقى الألبوم عدد كبير من المطربين الشباب.

100 سنة سيد درويش هو إنتاج مشترك بين لاست تاك مصر وأكاديمية تورنتو للموسيقى بكندا ولأول مرة تعزف أغانى سيد درويش بطريقة الأوركسترا  بالتعاون مع اوركسترا المجر السيمفوني.

١٠٠ سنة سيد درويش يجمع ‏ المؤلف الموسيقي مصطفى صبحي باوركسترا المجر السيمفوني (1)
١٠٠ سنة سيد درويش

 

١٠٠ سنة سيد درويش يجمع ‏ المؤلف الموسيقي مصطفى صبحي باوركسترا المجر السيمفوني (2)
١٠٠ سنة سيد درويش

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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