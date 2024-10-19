شكرا لقرائتكم خبر عن 100 سنة سيد درويش يجمع ‏الموسيقى مصطفى صبحى بأوركسترا المجر السيمفونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المؤلف والموزع الموسيقى مصطفى صبحى من وضع اللمسات النهائية لألبوم ١٠٠ سنة سيد درويش "لكل أغنية حكاية" وانتهى صبحى من تسجيل أغانى الألبوم مع عدد كبير من المطربين المصريين، على رأسهم المطربة مروة ناجى والتى سوف تغنى أغنية اهو دا اللى صار بالتوزيع الجديد، والمطربة الشابة مى كمال فى أغنية طلعت يا محلا نورها والمطربة روان وتغنى أغنية زروني كل سنة مرة كما يؤدى محمد أسامة أغنية يا وردة على فل وياسمين كما يشارك غناء باقى الألبوم عدد كبير من المطربين الشباب.

100 سنة سيد درويش هو إنتاج مشترك بين لاست تاك مصر وأكاديمية تورنتو للموسيقى بكندا ولأول مرة تعزف أغانى سيد درويش بطريقة الأوركسترا بالتعاون مع اوركسترا المجر السيمفوني.



١٠٠ سنة سيد درويش