عمر مرموش يحقق رقمًا قياسيًا في الدوري الألماني

الشارقة - اميمة ياسر - حقق الدولي المصري عمر مرموش لاعب نادي آنتراخت فرانكفورت، رقمًا قياسيًا بعد تسجيله هدف في مباراة اليوم ضد ليفركوزن، في الدوري الألماني.

ويلتقي آينتراخت فرانكفورت مع نظيره بايرليفركوزن، على ملعب «باي أرينا»، ضمن منافسات الجولة السابعة من مباريات الدوري الألماني موسم 2024-25.

ونجح عمر مرموش في تسجيل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة السادسة من عمر المباراة، من ركلة جزاء حصل عليها فريقه.

وبهذا الهدف وصل عمر مرموش للهدف التاسع في صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الألماني 2024 متفوقًا على الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ.

كما أصبح مرموش ثالث لاعب يسجل في 6 مبارايات على التوالي في الدوري الألماني، بعد الثنائي أنتوني ييبواه (6 أهداف في 1993)، وبيرند هولزنباين (6 أهداف في 1977).