لطيفة تُجرى بروفة بصحبة المايسترو أمير عيد المجيد تجهيزا لليلة العمانية

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القاهرة - سامية سيد - أجرت الفنانة التونسية لطيفة بروفتها اليوم مع الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أمير عبد المجيد على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية على أغنية الدفا ألحان الموسيقار السيد خالد بن حمد، تجهيزا لحفل الليلة العمانية ضمن فعاليات مهرجان الموسيقي العربية الـ32، تحت رعاية وزارة الثقافة بقيادة د. أحمد فؤاد هنو ورئيسة دار الأوبرا د. لمياء زايد ود. خالد داغر مدير المهرجان، وحفل الليلة العمانية يقام يوم الإثنين المقبل على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وتشارك المطربة ريهام عبد الحكيم في حفل الليلة العمانية التى سيحتضنها المسرح الكبير يوم الإثنين المقبل ضمن فعاليات مهرجان الموسيقي العربية الـ32 وجمعت جلسة موسيقية بين الفنانة ريهام عبد الحكيم والموسيقار السيد خالد بن حمد البوسعيدي قبل بروفة اليوم التى تجرى على المسرح الكبير بمصاحبة المايسترو أمير عبد المجيد.

ولقد شاركت الفنانة جنات أمس في بروفة الليلة العمانية بمصاحبة المايسترو أمير عبد المجيد على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بحضور الموسيقار السيد خالد بن حمد، وشارك في البروفة نجوم سلطنة عمان كل من أيمن الناصر وأشواق الرقادي وهيثم رافي وعبد الحميد الكيومي وفهد البلوشي.

فعلى المسرح الكبير وتحت عنوان ليلة عمانية يجتمع نخبة من النجوم العرب مع مطربى سلطنة عمان ليتغنوا بألحان الموسيقار خالد بن حمد البوسعيدى، بمصاحبة الأوركسترا قيادة المايسترو أمير عبد المجيد وتحل عليهم الفنانة القديرة لطيفة كضيف شرف مع كل من الفنانة جنات والفنانة ريهام عبد الحكيم.

يذكر أن الموسيقار خالد بن حمد البوسعيدى كرم ضمن أبرز 19 شخصية فنية فى حفل افتتاح دورة مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 32، ويعد أحد أبرز الملحنين في سلطنة عمان، وقامة إدارية بارزة، أسس شركة سابكو للفنون عام 1982، أول شركة إنتاج فني في عمان، وأسهم في إنتاج العديد من الأعمال الفنية المميزة.

ويعتبر السيد خالد أحد أشهر الملحنين العمانيين، لحن العديد من الأغاني الوطنية والاستعراضية وله أكثر من مئتى عمل موسيقى، غنى له فنانون من عمان والوطن العربي مثل محمد عبده وعبد المجيد عبد الله وغيرهم، له إسهامات بارزه في مهرجان الأغنية العمانية ودعمه للمواهب الصاعدة.



لطيفة تجرى بروفة بصحبة المايسترو امير عيد المجيد



بروفة لطيفة بصحبة المايسترو امير عيد المجيد



لطيفة تجرى البروفة



لطيفة



لطيفة تجرى البروفة



لطيفة تجرى بروفة بصحبة المايسترو امير عيد المجيد تجهيزا لليلة العمانية في حضور السيد خالد



لطيفة تجرى بروفة بصحبة المايسترو امير عيد المجيد تجهيزا لليلة العمانية في حضور السيد خالد



لطيفة تجرى بروفة بصحبة المايسترو امير عيد المجيد تجهيزا لليلة العمانية في حضور السيد خالد