كولر: مهمتي إيقاف الأهلي على قدميه

الشارقة - اميمة ياسر - اعترف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي الأهلي، أنه طوال مسيرته كلاعب ومدرب لا يحب إعطاء الوعود، مؤكدا أن مهمته في الوقت الحالي تتمثل في إيقاف الأهلي على قدميه مجددا بعد خسارة السوبر المصري، مشيرا إلى أنه لا يستطيع أحد القول بأن الأهلي سيكسب كل مباراة.

قال مارسيل كولر في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة سيراميكا كليوباترا :" سعداء بالتواجد في أبو ظبي للمشاركة في السوبر المصري، أرضية الملعب التي نتدرب جيدة، غدا مباراة سيراميكا، لا نعلم ما إذا كانت الجماهير ستتواجد بأعداد كبيرة أم لا، ولكننا نتمنى تواجدهم في مباراة الغد".

أضاف كولر:" لن نسرب التشكيل، لكن يجب أن نؤكد أن الدوليين ابتعدوا عنا فترة لتواجدهم مع المنتخب، وشاركوا في سفرية طويلة ومتعبة، سعداء برجوعهم، تدربول معنا مرتين، هناك صعوبة من التأكد من مستواهم ومدى جاهزيتهم، لدي واجب يجب عمله برؤية مستوى ومدى جاهزية اللاعبين الدوليين اليوم قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا غدا".

أوضح كولر:" بعد مباراة السوبر حصلنا على أجازة وكذلك الدوليين، لعبنا مباراة ودية، ومباراة ودية داخلية في النادي، غدا سنقرر المستوى ونتاج المحاضرات الأخيرة".

أشار:" بالطبع مواجهة سيراميكا كليوباترا كبيرة، لا أحد يستطيع القول أننا سنكسب كل مباراة، نحاول بأقصى جهد لدينا أن نفوز بكل مباراة، اللاعبين يبذلون مجهود جبار وهذا يجعلنا مطمئنين أننا سنتجاوز عقبة سيراميكا كليوباترا غدا".

أكد كولر:" في مسيرتي كلاعب ومدرب لا أحب إعطاء الوعود، يمكن أن يكون هناك عوامل خارجية تؤثر على تلك الوعود الوعود، هدفنا إيقاف الفريق على قدميه من جديد، خصوصا بعد مباراة السوبر التي لم نكن فيها موفقين".

أكمل كولر:" مباراة الغد مباراة على كأس، اللاعبين يعلمون ذلك جيدا، النتاج الجماعي هو من سيوصلنا للنجاح في المباراة، لكن اللعب الفردي سيبعدنا عن تحقيق النتيجة المرجوة".

أتم كولر:" متأكد أن لدى الأهلي الجودة والإمكانية للفوز ببطولة السوبر المصري".