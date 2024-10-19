لقطات من بروفة ريهام عبد الحكيم استعدادا لحفل الليلة العمانية

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القاهرة - سامية سيد - أجرت الفنانة ريهام عبد الحكيم بروفة على أغنية وعدتني، ألحان الموسيقار السيد خالد بن حمد التى ستقدمها في حفل الليل، العمانية يوم الإثنين المقبل بمصاحبة المايسترو أمير عبد المجيد، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية الـ32.

وقد جمعت جلسة موسيقية بين الفنانة ريهام عبد الحكيم والموسيقار السيد خالد بن حمد البوسعيدي قبل بروفة اليوم التى تجرى على المسرح الكبير بمصاحبة المايسترو أمير عبد المجيد.

ولقد شاركت الفنانة جنات أمس في بروفه الليلة العمانية بمصاحبة المايسترو أمير عبد المجيد على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور الموسيقار السيد خالد بن حمد، وشارك في البروفة نجوم سلطنة عمان كل من: أيمن الناصر وأشواق الرقادي وهيثم رافي وعبد الحميد الكيومي وفهد البلوشي.

فعلى المسرح الكبير وتحت عنوان ليلة عمانية يجتمع نخبة من النجوم العرب مع مطربى سلطنة عمان ليتغنوا بألحان الموسيقار خالد بن حمد البوسعيدى، بمصاحبة الأوركسترا قيادة المايسترو أمير عبد المجيد وتحل عليهم الفنانة القديرة لطيفة كضيف شرف مع كل من الفنانة جنات والفنانة ريهام عبد الحكيم.

يذكر أن الموسيقار خالد بن حمد البوسعيدى كرم ضمن أبرز 19 شخصية فنية فى حفل افتتاح دورة مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 32، ويعد أحد أبرز الملحنين في سلطنة عمان، وقامة إدارية بارزة، أسس شركة سابكو للفنون عام 1982، أول شركة إنتاج فني في عمان، وأسهم في إنتاج العديد من الأعمال الفنية المميزة.

ويعتبر السيد خالد أحد أشهر الملحنين العمانيين، لحن العديد من الأغاني الوطنية والاستعراضية وله أكثر من مئتى عمل موسيقى، غنى له فنانون من عمان والوطن العربي مثل محمد عبده وعبد المجيد عبد الله وغيرهم، له إسهامات بارزة في مهرجان الأغنية العمانية ودعمه للمواهب الصاعدة.



لقطات من بروفة ريهام عيد الحكيم



لقطات من بروفة ريهام عيد الحكيم



بروفة ريهام عيد الحكيم استعداد لحفل الليلة العمانية بمصاحبة المايسترو أمير عبد المجيد