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ولي العهد يعزي ملك البحرين في وفاة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة

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الرياض - علي القحطاني - بعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين في وفاة معالي الشيخ حمود بن عبدالله بن حمد بن عيسى آل خليفة – رحمه الله -.

وقال سمو ولي العهد:” تلقيت نبأ وفاة معالي الشيخ حمود بن عبدالله بن حمد بن عيسى آل خليفة – رحمه الله – وأبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب”.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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