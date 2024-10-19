شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد يعزي ملك البحرين في وفاة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين في وفاة معالي الشيخ حمود بن عبدالله بن حمد بن عيسى آل خليفة – رحمه الله -.

وقال سمو ولي العهد:” تلقيت نبأ وفاة معالي الشيخ حمود بن عبدالله بن حمد بن عيسى آل خليفة – رحمه الله – وأبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب”.