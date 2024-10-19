شكرا لمتابعة خبر عن بوتين: أنا مؤمن بأن كل ما تفعله المملكة في مجال السلام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال رئيس روسيا ، فلاديمير بوتين، إن علاقات روسيا والمملكة قائمة على الصداقة، مؤكدا أنه مؤمن بأن كل ما تفعله المملكة في مجال السلام تفعله بصدق وإخلاص.

وأضاف بوتين أن لديه علاقات جيدة جدا مع خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وعلاقة شخصية قوية مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وأكد الرئيس الروسي بأنه إذا جرى تنظيم مؤتمر مماثل للسلام في المملكة فأن بلاده ستشارك لأنها مكان مريح لها.