شكرا لقرائتكم خبر عن 100 ألف ريال الأقصى.. عقوبات 10 مخالفات لـ «نظام منتجات التجميل» والان نبدء بالتفاصيل

غرامات مالية

الدمام - شريف احمد - طرحت هيئة الغذاء والدواء، جدول تصنيف مخالفات وعقوبات نظام منتجات التجميل ولائحته التنفيذية؛ بهدف ملائمة العقوبات مع حجم المخالفات وتأثيرها، وزيادة كفاءة تطبيق العقوبات على المنشآت المخالفة، والمساهمة بتحقيق أهداف النظام ولائحته لضمان مأمونية وسلامة المنتج التجميلي.وتعاقب الهيئة المخالفين من مصانع منتجات التجميل، بغرامة 100 ألف ريال في مزاولة المصنع للنشاط بعد إغلاقه أو إلغاء ترخيصه من قبل الهيئة.وتفرض الهيئة غرامة 50 ألف ريال في حال تداول منتج تجميلي مغشوش، أو ممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص من الهيئة.وتوقع الهيئة غرامة على المخالفين قدرها 30 ألف ريال في حال عدم تمكين المفتش من دخول المصنع أو أحد مرافقه، و25 ألف ريال في حال تداول منتج تجميلي يحتوي على مادة أو أكثر من المواد للحظورة، أو مزاولة المصنع النشاط بعد إيقاف خطوط الإنتاج.وتسري غرامة قدرها 20 ألف ريال كأقصى عقوبة في حال تشغيل المصنع في غير ما رخص له، أو تداول منتج تجميلي صدر له قرار سحب أو أعلنت الهيئة عن إلغائه أو حظره أو استدعائه أو تعليق تداوله، أو إعاقة للفتش عن أداء عمله.ويسدد المخالفون غرامة قدرها 15 ألف ريال في حال تداول منتج تجميلي فاسد، أو تداول منتج تجميلي يحتوي على مادة مقيدة أو أكثر مخالفة لشروط تقييدها.وألزمت الهيئة المخالفين بدفع غرامة قدرها 10 آلاف ريال بدء الإنتاج بالمصنع قبل تعيين مدير فني سعودي، أو نقل منتجات التجميل بوسيلة نقل غير مناسبة للنقل الآمن الضمان سلامة المنتجات، أو الإعلان عن منتج تجميلي يحتوي على ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والآداب العامة، أو منتج تجميلي قررت الهيئة إلغاء إدراجه أو حظره أو سحبه أو استدعاءه أو تعليق تداوله.وتطبق غرامة تبلغ 5 آلاف ريال في حدها الأقصى وألفي ونصف بحد أدني في حال ممارسة النشاط بعد انتهاء الترخيص، أو عدم إبلاغ الهيئة عن تغيير للمدير الفني للمصنع خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تغيير المدير الفني، أو عدم تفرغ المدير الفني للمصنع، أو تداول منتج تجميلي منتهي الصلاحية، أو تداول منتج تجميلي مضبوط أو متعهد عليه بعدم التصرف قبل إنهاء الإجراءات، أو عدم التزام للصنع بتطبيق أسس التصنيع الجيد لمنتجات التجميل لمنشورة على موقع الهيئة، أو إتلاف المنتج التجميلي للضبوط أو المتعهد عليه بعدم التصرف أو صدر له قرار سحب أو استدعاء دون الالتزام بإجراءات الإتلاف للمنشورة على موقع الهيئة، أو تقديم للهيئة أي معلومات أو بيانات خاطئة.وتوقع الهيئة غرامة مالية قدرها 3 آلاف ريال في حال الإعلان عن منتج تجميلي غير مدرج، أو الإعلان عن منتج تجميلي يحتوي على اسم أو شعار الهيئة بشكل مباشر أو غير مباشر في محتوى الإعلان أو اسم أو شعار لجهة رقابية أخرى داخلية أو خارجية، أو استعمال معلومات غير صحيحة للترويج للمنتج التجميلي سواء عليه أو في الدعاية له، أو عدم الالتزام بالشروط أو للتطلبات أو التعاميم المتعلقة بالترخيص المنشورة على موقع الهيئة.وفي حال عدم حفظ أو تخزين المنتج التجميلي بطريقة مناسبة، أو عدم إبلاغ الهيئة عن التغييرات في المصنع أو للعلومات التي تم تقديمها للحصول على الترخيص، أو عدم وجود ملصق تعريفي على عبوة للمنتج التجميلي، تفرض الهيئة غرامة قدرها 2000 ريال.وتطبق غرامة قدرها 1000 ريال على المخالفين في حال تداول منتج تجميلي ببيانات أو معلومات تختلف عن ما هو مدرج، أو تداول منتج تجميلي لا يحتوي على التحذيرات اللازمة على عبوة المنتج التجميلي.