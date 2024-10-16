شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: الرطوبة العالية وانخفاض الحرارة يساهمان في تكوّن الضباب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - مع بداية فصل الخريف وانخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، يظهر الضباب على السواحل الشرقية والغربية للمملكة، حيث تلعب الرطوبة العالية وسكون الرياح دورًا رئيسيًا في تكوينه.

وأفاد محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، أن ظاهرة الضباب تشهد تزايدًا على السواحل الشرقية والغربية للمملكة مع دخول فصل الخريف، خاصةً في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.



عقيل العقيل عقيل العقيل

أسباب الضباب



وأوضح "العقيل" أن هذه الظاهرة تتشكل نتيجةً لانخفاض درجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة الجوية إلى مستويات تقترب من 100%، مما يؤدي إلى تكاثف بخار الماء في الهواء مع استقرار وسكون الرياح.

وأضاف العقيل أن الضباب يتبدد تدريجيًا مع شروق الشمس وارتفاع درجات الحرارة، حيث تتحرك الرياح بشكل طفيف، ما يساعد على استقرار الأجواء وتحوّل الضباب إلى عوالق جوية خفيفة، الأمر الذي يحسن من مستوى الرؤية الأفقية.

وأشار إلى أن الظاهرة تُعرف بالضباب عندما تنخفض الرؤية إلى أقل من 1 كيلومتر، بينما يُطلق عليها اسم "شبورة مائية" إذا كانت الرؤية أعلى من ذلك.