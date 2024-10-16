شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا أول إجازة مطولة بالعام الدراسي.. ثلاثة أيام استراحة للطلاب والمعلمين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تبدأ غدًا الخميس، أول إجازة نهاية أسبوع مطولة، الموافق 17 أكتوبر 2024، وذلك ضمن التقويم الدراسي للعام 2024-2025، حيث تستمر الإجازة لمدة ثلاثة أيام، على أن يعود الطلاب والطالبات إلى مقاعد الدراسة يوم الأحد القادم .

ويشمل التقويم الدراسي لهذا العام مجموعة من الإجازات المنتظمة التي تتيح للطلاب والكوادر التعليمية فترات استراحة خلال العام الدراسي، حيث من المقرر أن تبدأ إجازة نهاية الفصل الدراسي الأول في 7 نوفمبر 2024 وتستمر حتى 16 نوفمبر 2024، يعقبها إجازة نهاية أسبوع مطولة أخرى في 11 ديسمبر 2024 .





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كما يتضمن التقويم إجازة منتصف العام الدراسي التي تبدأ في 3 يناير 2025 وتستمر حتى 11 يناير 2025، تليها إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني في 20 فبراير 2025، لتبدأ بعدها إجازة يوم التأسيس في 23 فبراير 2025، يليها إجازة الشتاء التي تبدأ في 24 فبراير 2025 وتستمر حتى 2 مارس 2025.

ومن المقرر أن يحصل الطلاب على إجازة عيد الفطر التي تبدأ في 20 مارس 2025 وتستمر حتى 5 أبريل، تليها إجازة نهاية أسبوع مطولة في 4 مايو 2025، وصولًا إلى إجازة عيد الأضحى التي تبدأ في 30 مايو 2025 وتستمر حتى 14 يونيو 2025.

وأوضحت وزارة التعليم أن هذه الإجازات تهدف إلى تحقيق التوازن بين فترات الدراسة والاستراحة، مما يسهم في تعزيز التحصيل الدراسي وتوفير بيئة تعليمية محفزة تدعم رفاهية الطلاب والمعلمين.