سجلت المراكز الإسعافية المطورة ضمن برنامج التحول في القطاع الصحي، نموا بـ53% خلال العام الماضي، إذ بلغت إجمالي المراكز الإسعافية المطورة 26 مركزا مطورا، مقابل 17 مركزا إسعافيا مطورا في عام 2022، في وقت فاقت مراكز الرياض الإسعافية العاملة 7 مناطق مجتمعة ممثلة في: تبوك وجازان وحائل ونجران والباحة والجوف والحدود الشمالية بـ22%.

افتتاح مراكز

كشف تقرير هيئة الهلال الأحمر السعودي للعام الماضي افتتاح 7 مراكز إسعافية ممثلة في مركزين اثنين بمنطقة نجران، ومركز إسعافي وحيد في مناطق عسير والقصيم والمدينة المنورة وحائل والرياض، وبلغ إجمالي المراكز الإسعافية العاملة التابعة للهيئة 514 مركزاً إسعافياً.

مراكز مطورة

استحوذت منطقة جازان على النصيب الأكبر من المراكز الإسعافية المطورة، إذ بلغ إجمالي المراكز المطورة 5 مراكز بـ19%، وحلت منطقة القصيم ثانيا، بإجمالي 4 مراكز إسعافية مطورة بـ15%، وتساوت مناطق مكة المكرمة والشرقية وحائل ثالثا، بإجمالي 3 مراكز إسعافية مطورة لكل منها بـ12%، وحلت منطقة عسير رابعا، بإجمالي مركزين إسعافيين مطورين بـ8%، ومركز إسعافي مطور وحيد في الرياض والمدينة المنورة بـ4%.

%22 الرياض

تصدرت منطقة الرياض أكثر مناطق المملكة مراكز إسعافية عاملة تابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي، إذ بلغ إجمالي المراكز الإسعافية العاملة 112 مركزا بـ22%، وحلت منطقة مكة المكرمة ثانيا، بإجمالي 98 مركزا بـ19%، والمنطقة الشرقية ثالثا، بإجمالي 66 مركزا بـ13%، وعسير رابعا، بإجمالي 41 مركزا بـ8%، والمدينة المنورة خامسا، بإجمالي 39 مركزا بـ7.58%.

الأقل مراكز

تساوت منطقتا الجوف والحدود الشمالية، كأقل مناطق المملكة مراكز إسعافية عاملة، إذ بلغ إجمالي المراكز العاملة 14 مركزا إسعافيا لكل منهما بـ3%، وحلت الباحة ثانيا، بإجمالي 16 مركزا بـ3.11%، وحائل ونحران ثالثا، بإجمالي 17 مركزا بـ3.30%، وجازان رابعا، بإجمالي 24 مركزا بـ4.66%، وتبوك خامسا، بإجمالي 26 مركزا بـ5%.

%53 نمو المراكز الإسعافية المطورة

26 مركزا إسعافيا مطورا في مناطق المملكة

افتتاح 7 مراكز إسعافية

مراكز الرياض الإسعافية العاملة تفوق 7 مناطق

جازان تتصدر المراكز الإسعافية المطورة

514 مركزا إسعافيا عاملا

المناطق الأكثر حيازة لمراكز إسعافية مطورة:

جازان: 19%

القصيم: 15%

مكة المكرمة: 12%

الشرقية: 12%

حائل: 12%

عسير: 8%

الرياض: 4%

المدينة المنورة: 4%

أكثر المراكز الإسعافية عملاً:

الرياض: 22%

مكة المكرمة: 19%

الشرقية: 13%

عسير: 8%

المدينة المنورة: 7.58%