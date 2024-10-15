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ولي العهد يغادر القاهرة والرئيس المصري في مقدمة مودعيه

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الرياض - محمد الوسيري - غادر ولي العهد الأمير ، العاصمة المصرية القاهرة وفي مقدمة مودعيه رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي.

وشهد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية توقيع محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى السعودي المصري واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين المملكة ومصر.

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وكان ولي العهد، والرئيس المصري، عقدا لقاءً ثنائيًا في قصر الاتحادية بالعاصمة المصرية القاهرة.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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