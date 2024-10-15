شكرا لقرائتكم ولي العهد يغادر القاهرة والرئيس المصري في مقدمة مودعيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - غادر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، العاصمة المصرية القاهرة وفي مقدمة مودعيه رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي.

وشهد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية توقيع محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى السعودي المصري واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين المملكة ومصر.

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وكان ولي العهد، والرئيس المصري، عقدا لقاءً ثنائيًا في قصر الاتحادية بالعاصمة المصرية القاهرة.