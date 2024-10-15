شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل زيارة ولي العهد إلى مصر.. مباحثات موسعة وتشكيل مجلس التنسيق الأعلى والان نبدء بالتفاصيل



صحب الرئيس، سمو ولي العهد في موكب رسمي إلى قصر الاتحادية. وقد أقيمت لسموه مراسم استقبال رسمية.

وصافح سمو ولي العهد مستقبليه، مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري والوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة المصرية، فيما صافح الرئيس المصري الوفد المرافق لسمو ولي العهد. والتقطت الصور التذكارية لسمو ولي العهد والرئيس المصري. جلسة مباحثات موسعة وعقد سمو ولي العهد والرئيس المصري لقاء ثنائيا وجلسة مباحثات موسعة.

ورحب الرئيس المصري بسمو ولي العهد في بلده الثاني مصر، فيما عبر سموه عن الشكر على الحفاوة وحسن الاستقبال التي حظي بها ومرافقيه. العلاقات الثنائية الاستراتيجية ونقل سمو ولي العهد، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود للرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما حمله الرئيس تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين.

وجرى خلال الجلسة استعراض العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بتطويرها، في مختلف المجالات، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات على الساحتين العربية والإسلامية، وتطورات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها، خاصة مناقشة الملفات المتعلقة بأمن واستقرار المنطقة. التنسيق السعودي المصري وشهد سمو ولي العهد والرئيس المصري توقيع محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى السعودي المصري برئاسة سمو ولي العهد والرئيس المصري، وقعه من الجانب السعودي صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية ومن الجانب المصري وزير الخارجية بدر عبد العاطي.

كما شهدا توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين المملكة ومصر، ووقعها من الجانب السعودي وزير الاستثمار خالد الفالح ومن الجانب المصري وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب. الحاضرون في اللقاء وحضر جلسة المباحثات الموسعة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى عصام بن سعد بن سعيد، ووزير التجارة ماجد بن عبد الله القصبي، ووزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان، ووزير الاستثمار خالد بن عبد العزيز الفالح، والمستشار بالديوان الملكي محمد بن مزيد التويجري، وسكرتير سمو ولي العهد بندر بن عبيد الرشيد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية صالح بن عيد الحصيني.

فيما حضر من الجانب المصري مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، ورئيس المخابرات العامة عباس كامل، ووزير الخارجية بدر عبد العاطي، ورئيس ديوان رئيس الجمهورية أحمد علي، ووزير الكهرباء محمود عصمت، ووزير المالية أحمد كاجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ووزير البترول كريم بدوي، ومدير مكتب رئيس الجمهورية عمر مروان، والسفير المصري لدى المملكة أحمد فاروق، والوزير المفوض المتحدث الرسمي أحمد فهمي. وأقام الرئيس المصري مأدبة غداء رسمية تكريماً لسمو ولي العهد. وغادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء القاهرة اليوم.

وكان في مقدمة مودعي سمو ولي العهد لدى مغادرته مطار القاهرة الدولي، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. الدمام - شريف احمد - وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى القاهرة اليوم. وكان في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله مطار القاهرة الدولي، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.صحب الرئيس، سمو ولي العهد في موكب رسمي إلى قصر الاتحادية. وقد أقيمت لسموه مراسم استقبال رسمية.وصافح سمو ولي العهد مستقبليه، مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري والوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة المصرية، فيما صافح الرئيس المصري الوفد المرافق لسمو ولي العهد. والتقطت الصور التذكارية لسمو ولي العهد والرئيس المصري.وعقد سمو ولي العهد والرئيس المصري لقاء ثنائيا وجلسة مباحثات موسعة.ورحب الرئيس المصري بسمو ولي العهد في بلده الثاني مصر، فيما عبر سموه عن الشكر على الحفاوة وحسن الاستقبال التي حظي بها ومرافقيه.ونقل سمو ولي العهد، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود للرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما حمله الرئيس تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين.وجرى خلال الجلسة استعراض العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بتطويرها، في مختلف المجالات، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات على الساحتين العربية والإسلامية، وتطورات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها، خاصة مناقشة الملفات المتعلقة بأمن واستقرار المنطقة.وشهد سمو ولي العهد والرئيس المصري توقيع محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى السعودي المصري برئاسة سمو ولي العهد والرئيس المصري، وقعه من الجانب السعودي صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية ومن الجانب المصري وزير الخارجية بدر عبد العاطي.كما شهدا توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين المملكة ومصر، ووقعها من الجانب السعودي وزير الاستثمار خالد الفالح ومن الجانب المصري وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب.وحضر جلسة المباحثات الموسعة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى عصام بن سعد بن سعيد، ووزير التجارة ماجد بن عبد الله القصبي، ووزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان، ووزير الاستثمار خالد بن عبد العزيز الفالح، والمستشار بالديوان الملكي محمد بن مزيد التويجري، وسكرتير سمو ولي العهد بندر بن عبيد الرشيد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية صالح بن عيد الحصيني.فيما حضر من الجانب المصري مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، ورئيس المخابرات العامة عباس كامل، ووزير الخارجية بدر عبد العاطي، ورئيس ديوان رئيس الجمهورية أحمد علي، ووزير الكهرباء محمود عصمت، ووزير المالية أحمد كاجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ووزير البترول كريم بدوي، ومدير مكتب رئيس الجمهورية عمر مروان، والسفير المصري لدى المملكة أحمد فاروق، والوزير المفوض المتحدث الرسمي أحمد فهمي. وأقام الرئيس المصري مأدبة غداء رسمية تكريماً لسمو ولي العهد. وغادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء القاهرة اليوم.وكان في مقدمة مودعي سمو ولي العهد لدى مغادرته مطار القاهرة الدولي، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.