شكرا لقرائتكم حي النظيم في الرياض أعلى الأحياء تداولًا في الصفقات العقارية اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - استعرضت قناة الإخبارية الصفقات العقارية التي تمت في المملكة خلال اليوم الاثنين الموافق 14 أكتوبر.

حي النظيم الأعلى تداولًا

وذكرت الإخبارية أن حي النظيم في الرياض أعلى الأحياء تداولًا، حيث تم تسجيل اليوم 1.509 صفقات عقارية بقيمة 1.1 مليار ريال على مساحة بلغت 3.8ملايين م2، وذلك على مستوى المملكة.

قد يهمّك أيضاً

وتابع، في العاصمة الرياض بلغت عدد الصفقات 354 بقيمة 398 مليون ريال، والمساحة المتداولة 80 ألف م2، وبالنسبة للأحياء الأكثر تداولا، فجاء حي النظيم في الرياض بالصدارة وبلغت عدد الصفقات 41 صفقة بقيمة 22 مليون ريال، وحي الجنادرية بالرياض بلغت فيه عدد الصفقات 31 صفقة بقيمة 17 مليون ريال، وفي حي اليرموك بالزلفي بلغت عدد الصفقات 29 صفقة بقيمة 6 ملايين ريال.