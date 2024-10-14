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الأرصاد: تعاملوا بجدية مع التحذيرات الصادرة

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شكرا لقرائتكم الأرصاد: تعاملوا بجدية مع التحذيرات الصادرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - شدد المركز الوطني للأرصاد، على ضرورة الوعي بالأزمات بالجدية في الاستجابة للتحذيرات ومعرفة التعامل معها.

ودعا مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس اليوم الاثنين الجميع إلى التعامل بجدية مع التحذيرات الصادرة عنه؛ لضمان السلامة في مواجهة العواصف والأمطار الغزيرة والظواهر الجوية الحادة.

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وتابع المركز الوطني للأرصاد، أن الاستجابة السريعة للإنذارات الجوية أحد أهم عوامل حماية الأرواح.

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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