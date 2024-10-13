30.5% انخفاض الوحدات السكنية الجاهزة خلال 3 سنوات

انخفضت عقود الوحدات السكنية الجاهزة، التي يقدمها صندوق التنمية العقارية بنسبة 30.05%، والتي كان عددها في عام 2020، 91.247 عقدًا.

فيما شهدت العقود السكنية قفزة هائلة خلال 3 سنوات، بدءًا من 2018 وحتى 2020، إذ كان عدد عقود الوحدات الجاهزة في 2017م، 2.078 عقدًا وارتفع هذا العدد في 2018م ليصل إلى 18.576 عقدًا، ثم ارتفع في 2020 وهو العام الذي شهد تداعيات جائحة كورونا ليصل إلى 91.247 عقدًا، ثم عاد هذا الرقم إلى الانخفاض خلال الثلاث السنوات الماضية تدريجيًا حتى وصل في عام 2023م ليصل إلى 42.621 عقدًا.

أسر تملكت وحدات سكنية

يشير التقرير السنوي 2023 لبرامج الإسكان، إلى أن نسبة الأسر السعودية التي تمتلك وحدة سكنية بلغت 63.74% مع نهاية عام 2023، وذلك بارتفاع 16.7 نقطة مئوية مقارنة بعام 2016، مشيرًا إلى أن نسبة تملك الأسر السعودية تجاوزت المستهدف لعام 2023 والبالغ 63%، وبحسب التقرير فإن البرنامج حقق خلال العام ذاته عددا من الإنجازات من أبرزها، استفادة أكثر من 96 ألف أسرة من مستحقي الدعم السكني خلال العام 2023، وذلك من خلال مساهمة «برنامج الإسكان» في تحمل تكاليف السكن، إضافة إلى خدمة أكثر من 20 ألف أسرة من مسارات التملك عبر الإسكان التنموي، كما بلغ عدد العقود الموقعة لمنتج أراضي وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أكثر من 26 ألفا، منها 11 ألف عقد خلال الربع الرابع من 2023؛ بهدف تحسـين القدرة على تحمل تكاليف السكن، إضافة إلى اعتماد برنامج إتمام أكثر من 800 مخطط وإصدار أكثر من 3 آلاف رخصة بناء، وتوفير 10 آلاف وحدة سكنية لمستفيدي الإسكان التنموي، وبلغ عدد الوحدات السكنية المسلمة لمستحقي الدعم السكني لمنتج البيع على الخارطة أكثر من 17 ألف وحدة، كما صدر 1747 عقد ضمان من ضمانات التمويل العقاري، لمستفيدي الدعم السكني، كما بلغ حجم إعادة التمويل في المحافظ التمويلية العقارية بنهاية الربع الرابع لعام 2023، 36.5 مليارا.

منتج الوحدات الجاهزة

هو منتج يهدف إلى تلبية متطلبات العملاء الذين يمتلكون عقاراتهم الخاصة (أرض/عقار غير مكتمل) ويرغبون في بناء منزل حسب الرغبة، يغطي التمويل احتياجات العميل الجزئية أو الكاملة من تكاليف البناء، ويتم الحصول عليه على شكل دفعات حسب ملحق جدول مراحل الإنجاز المتفق عليه مع العميل عند التعاقد، ويكون السداد على أقساط شهرية حتى التمويل المدفوع بالكامل.

العقود لمنتج الوحدة الجاهزة

2017: 2078

2018: 18576

2019: 71174

2020: 91247

2021: 87034

2022: 61472

2023: 42621