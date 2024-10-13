شكرا لمتابعة خبر عن المدلج: المباريات القادمة جميعها مهمة ووضع المنتخب غير مطمئن .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد الكاتب الصحفي حافظ المدلج، أن وضع المنتخب الوطني غير مطمئن، مؤكدًا أن المباريات القادمة جميعها مهمة سواء أكانت أمام البحرين أو أستراليا.

وأشار المدلج خلال حديثه أن المنافسة حاليًا ستكون على المركز الثاني، حيث أن اليابان في الغالب قد حجز مقعده في المركز الأول.

ويستعد الأخضر لمواجهة نظيره البحريني، وذلك يوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويواصل الأخضر استعداداته اليوم الأحد بتدريب مغلق على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية عند الساعة السادسة مساءً.