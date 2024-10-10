شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الطائف تُطوِّر الطرق المستلمة من "النقل" وتُعزِّز السلامة المرورية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت أمانة الطائف خطة شاملة لصيانة وتطوير الطرق التي تم نقلها من فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية إلى نطاقها الإداري داخل المدينة.

تهدف هذه الخطة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة والربط بين الطرق والأحياء، تعزيزاً لبرنامجها في تطوير وصيانة البنية التحتية.



تطوير السلامة المرورية



قد شملت الأعمال صيانة أسفلت الأنفاق، وتطوير وسائل السلامة المرورية، بالإضافة إلى إعادة سفلتة بعض المواقع، وتحسين الأرصفة وصيانة أعمدة الإنارة، وتطوير المسطحات الخضراء، وتعزيز جهود النظافة العامة.

ويأتي ذلك في إطار تحسين البنية التحتية وأعمال تصريف المياه، سعياً لتحسين جودة الطرق التي تقع تحت إشراف الأمانة.



كما تتضمن مشروعات أمانة الطائف للعام الجاري إجراء رفوعات مساحية وتقديم تقارير وتصاميم للطرق المستلمة حديثاً، مع الإشراف على صيانتها في مختلف أنحاء المحافظة، وذلك لإكمال شبكة الطرق الداخلية وفق برنامج صيانة دوري، يُساهم في رفع كفاءة النقل ويحقق أعلى معايير السلامة المرورية.