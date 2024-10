شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. جامعة الباحة تدخل تصنيف التايمز العالمي والان نبدء بالتفاصيل

التصنيفات العالمية

الدمام - شريف احمد - حققت جامعة الباحة إنجازاً عالميًّا لأول مرة في تاريخها، في دخولها تصنيف التايمز العالمي للجامعات World University Rankings 2025 الصادر عن منظمة التايمز للتعليم العالي ضمن الفئة 1001 - 1200.وأوضح رئيس الجامعة عبدالله بن يحيى الحسين, أن الإنجاز يأتي ليعكس اهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله- والدعم الكبير الذي يحظى به قطاع التعليم في المملكة، وبمتابعة من صاحب السمو الملكي أمير منطقة الباحة واهتمام وزير التعليم ورئيس مجلس شؤون الجامعات. للتفاصيل | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وأكد مضي الجامعة في العمل الجاد في تجويد وتحسين مخرجاتها والتقدم في التصنيفات العالمية، خدمة لطلابها وطالباتها والمستفيدين منها، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 ، نحو تحقيق العديد من المكتسبات؛ لتحقيق تطلعات القيادة بأن تكون المملكة رائدة عالميًّا في شتى المجالات.وأضاف رئيس الجامعة, أنّ التصنيف يأتي انعكاسًا للجهود التي تبذلها الجامعة لتعزيز تنافسيتها على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي ولتحقيق مستهدفات الجامعة؛ لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات.