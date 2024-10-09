شكرا لقرائتكم خبر عن سفير خادم الحرمين لدى فرنسا يقلد الملحق العسكري رتبته الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قلد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فرنسا وإمارة موناكو فهد بن معيوف الرويلي، بمقر السفارة في باريس، الملحق العسكري في السفارة اللواء الركن إبراهيم بن ناصر المطوع رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر الملكي الكريم القاضي بترقيته إلى رتبة لواء.

وهنأ السفير الرويلي، اللواء الركن المطوع، متمنيًا له دوام التوفيق في مهامه.

ورفع اللواء الركن المطوع الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ على الثقة الملكية الغالية، داعيًا الله عز وجل أن تكون دافعًا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الدين ثم الملك والوطن.