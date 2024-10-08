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ضبط مخالف لرعيه 24 متنًا من الإبل بمحمية الملك عبد العزيز

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة رعي 24 متنًا من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الملك عبدالعزيز الملكية.
وأكدت أن عقوبة رعي الإبل غرامة 500 ريال لكل متن، مشيرة إلى تطبيق الإجراءات النظامية بحقه. This is a Twitter Status This is a Twitter Status— القوات الخاصة للأمن البيئي (@SFES_KSA)

حالات الاعتداء على البيئة

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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