شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مخالف لرعيه 24 متنًا من الإبل بمحمية الملك عبد العزيز والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة رعي 24 متنًا من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الملك عبدالعزيز الملكية.
وأكدت أن عقوبة رعي الإبل غرامة 500 ريال لكل متن، مشيرة إلى تطبيق الإجراءات النظامية بحقه. This is a Twitter Status This is a Twitter Status— القوات الخاصة للأمن البيئي (@SFES_KSA)
وأكدت أن عقوبة رعي الإبل غرامة 500 ريال لكل متن، مشيرة إلى تطبيق الإجراءات النظامية بحقه. This is a Twitter Status This is a Twitter Status— القوات الخاصة للأمن البيئي (@SFES_KSA)
ضبط مواطن مخالف لنظام البيئة لارتكابه مخالفة رعي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية.— القوات الخاصة للأمن البيئي (@SFES_KSA) October 8, 2024
#الأمن_البيئي pic.twitter.com/HpS6W0f0wP