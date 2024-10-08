شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مخالف لرعيه 24 متنًا من الإبل بمحمية الملك عبد العزيز والان نبدء بالتفاصيل

ضبط مواطن مخالف لنظام البيئة لارتكابه مخالفة رعي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية.

#الأمن_البيئي pic.twitter.com/HpS6W0f0wP — القوات الخاصة للأمن البيئي (@SFES_KSA) October 8, 2024

حالات الاعتداء على البيئة

الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة رعي 24 متنًا من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الملك عبدالعزيز الملكية.وأكدت أن عقوبة رعي الإبل غرامة 500 ريال لكل متن، مشيرة إلى تطبيق الإجراءات النظامية بحقه. This is a Twitter Status This is a Twitter Status— القوات الخاصة للأمن البيئي (@SFES_KSA)وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.