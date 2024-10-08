شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. حملة بالطائف لتشجير مركز ظلم بــ 5000 شتلة لتعزيز الاستدامة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف، من خلال الوحدة البيطرية بظلم، حملة تشجير واسعة ضمن إطار الشراكة المجتمعية، وبالتعاون مع بلدية ظلم، حيث استُبدلت أشجار البزرومي بأشجار محلية في عدد من شوارع مركز ظلم.



وتأتي هذه المبادرة كجزء من جهود فرع الوزارة بمنطقة مكة لتحسين جودة الحياة، ودعم التنمية المستدامة من خلال أعمال التشجير.

توزيع 5000 شتلة

وأوضح المهندس وليد الدغيس، نائب مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة، أن الدفعة الأولى تضمنت تسليم وحدة البيئة بظلم 500 شتلة، مع استهداف غرس وتوزيع 5000 شتلة في المرحلة القادمة.

وأضاف "الدغيس" أن هذه المبادرات تُسهم في تحقيق أهداف مبادرة "السعودية الخضراء" وتعزيز إسهامات المملكة في حماية البيئة وتحسين جودة الحياة، وتنمية الغطاء النباتي، وإعادة تأهيل الأراضي بتوزيع 5000 شتلة، واستعادة التنوع النباتي.



مشاريع التشجير في السعودية

ودعا "الدغيس" مختلف شرائح المجتمع والقطاعات الحكومية والخاصة إلى أهمية المشاركة المستمرة في مشاريع التشجير، بهدف حماية البيئة والحد من التلوث، وتحقيق بيئة وموارد مستدامة تساهم في تحسين جودة الحياة.

كما أشار إلى أن الحملة تعزز قيم التطوع وتستثمر الطاقات الشبابية لتحقيق مستقبل مستدام للأجيال القادمة.