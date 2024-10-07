شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" يراقب مؤشرات توقعات تكوّن حالة مدارية على بحر العرب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال المركز الوطني للأرصاد إنه يراقب المؤشرات الأولية لتوقعات تكوّن حالة مدارية على بحر العرب خلال الأسبوع المقبل، والإعلان عن التفاصيل في تقارير لاحقة.

وجاء في بيان للمركز عبر صفحته الرسمية على منصة إكس: يراقب المركز الوطني للأرصاد المؤشرات الأولية للتوقعات من مخرجات النموذج العددي السعودي لاحتمال تكوّن حالة مدارية على بحر العرب خلال الأسبوع المقبل.

وأشار المركز إلى أنه سيعمل على إصدار التقارير الخاصة عن الحالة، ومدى تأثيرها لاحقًا.