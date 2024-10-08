شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء سعودي ياباني عن الابتكار والرعاية الصحية بجامعة طوكيو والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - يُنظم مركز الأمير محمد بن سلمان لعلوم وتقنيات المستقبل بجامعة طوكيو، بمشاركة مع كلية الطب بجامعة الملك سعود، يوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024م اللقاء السعودي الياباني الثاني تحت عنوان (الابتكار في المجال الصحي والتوجهات المستقبلية).
ويهدف هذا اللقاء إلى تبادل الخبرات وعرض الأبحاث والابتكارات في مجال الرعاية الصحية، وعرض تجارب ناجحة لمشاريع علمية في مجال الرعاية الصحية، ودعم طلبة الدراسات العليا والباحثين والمبتكرين.
يُذكر أن جامعة الملك سعود ممثلة بكلية الطب كانت قد وقعت اتفاقية للتعاون العلمي والبحثي مع جامعة طوكيو؛ والتي تهدف إلى تحقيق التبادل المعرفي بين الجامعتين، والإسهام في تحقيق مستهدفات المملكة 2030، ودعم الأبحاث العلمية والابتكار في مجالات العلوم المختلفة.
ويهدف هذا اللقاء إلى تبادل الخبرات وعرض الأبحاث والابتكارات في مجال الرعاية الصحية، وعرض تجارب ناجحة لمشاريع علمية في مجال الرعاية الصحية، ودعم طلبة الدراسات العليا والباحثين والمبتكرين.
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