شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. 30 متطوعًا ومتطوعة يشاركون بمبادرة طلاء حديقة الشجرة بالطائف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة محافظة الطائف مبادرة تطوعية لطمس الكتابات العشوائية على سور حديقة الشجرة، ضمن جهود تعزيز العمل التطوعي في المجتمع، وإشراك الأهالي في معالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري.

وشارك في المبادرة 30 متطوعًا ومتطوعة من مختلف شرائح المجتمع، في طلاء أسوار الحديقة المشوهة وطمس الكتابات والرسومات العشوائية حفاظًا على مكتسبات التنمية والحفاظ على المظهر العام. تحسين البيئة الحضرية وتواصل الأمانة أعمالها في مجال تحسين البيئة الحضرية للمدينة، وترسيخ الحس الوطني بين الشباب والفتيات وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في الأنشطة التطوعية التي تهدف إلى تطوير المدينة والمحافظة على رونقها.

وقد أسهمت أمانة الطائف في الحملة الوطنية لمعالجة التشوّه البصري بالمحافظة في معالجة مساحات كبيرة من الرسوم والكتابات العشوائية من على جدران المدارس والحدائق والمنتزهات والمرافق العامة وأسوار المباني، وذلك بالتعاون مع شركاء الأمانة بالقطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي.

الحد من الكتابات والرسوم العشوائية كما ركزت الأمانة خلال حملتها المكثفة للحد من الكتابات والرسوم العشوائية على تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على المرافق العامة والمكتسبات الوطنية، وضرورة التعاون مع مختلف القطاعات من خلال توقيع اتفاقيات التعاون المشترك، والحيلولة دون تفاقم ظاهرة التشوهات التي تلحق بالمنشآت.

وذلك مثل التعاون مع إدارة التعليم من خلال الأنشطة اللاصفية بالمدارس لتوجيه الطلاب، ومساعدتهم على كشف قدراتهم وميولهم والعمل على تنميتها وتحسينها بالعمل على الحد من الظواهر السلبية.

وحظيت حملات الأمانة بمشاركات واسعة من المتطوعين والمتطوعات، لتعزيز الوعي والسلوك الحضاري في المجتمع.