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وفاة الأمير سلطان بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود

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الدمام - شريف احمد - أعلن الديوان الملكي، وفاة صاحب السمو الأمير سلطان بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود.
وصدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير / سلطان بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 5 / 4 / 1446هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".
وتابع البيان: "تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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