شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الأمير سلطان بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الديوان الملكي، وفاة صاحب السمو الأمير سلطان بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود.

وصدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير / سلطان بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 5 / 4 / 1446هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".

وتابع البيان: "تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".