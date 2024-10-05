شكرا لقرائتكم خبر عن "الدفاع المدني" يدعو للحذر بسبب الحالة المناخية في مكة المكرمة والباحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا الدفاع المدني السعودي، اليوم السبت، إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والباحة.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة و الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة.



في حين يستمر تاثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من المنطقة الشرقية خاصة الساحلية منها، كذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والمدينة المنورة