شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. "الوطني للعمليات الأمنية" يستعرض خدماته بمعرض الصقور والصيد والان نبدء بالتفاصيل

تقديم تجربة حية

معرض الصقور والصيد السعودي

الدمام - شريف احمد - يشارك المركز الوطني للعمليات الأمنية ضمن جناح وزارة الداخلية في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2024.وينظمه نادي الصقور السعودي في مقره بمَلهم (شمال مدينة الرياض)، خلال الفترة من 3 - 12 أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من (400) عارض من (45) دولة.وتأتي مشاركة المركز في المعرض السعودي الدولي لاستعراض الخدمات الأمنية والإنسانية المُقدمة للمواطنين والمقيمين والزوار كافة عبر رقم الطوارئ الموحد (911) في مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية، ونموذج لكيفية استقبال البلاغات عبر الأنظمة الأمنية المتقدمة، وتقديم تجربة حية بتقنية الواقع الافتراضي لأحد مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911).يذكر أن معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2024، يُعدّ وجهة مثالية لمحبي الصقور والصقارة، ويقدم على مساحة (160) ألف متر مربع، من خلال تجارب متنوعة للرماية الحقيقية والافتراضية، ومنصة لبيع الأسلحة بمختلف أنواعها.كما يتضمن عرض لأحدث الإصدارات الخاصة والنادرة في عالم الصقور، ويسلط الضوء على تراث المملكة وهويتها الثقافية، ويستقبل زواره يوميًا من الساعة الـ (4) عصرًا حتى الـ (11) مساءً.