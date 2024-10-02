شكرا لقرائتكم خبر عن "التجارة" توضح حقوق المستهلك في إصلاح العيوب خارج الضمان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضحت وزارة التجارة حقوق المستهلك في حال عدم قدرة الوكيل على إصلاح العيوب المتكررة المشمولة في الضمان. وأكدت الوزارة أنه يحق للمستهلك استبدال السلعة بسلعة جديدة من ذات الفئة والمواصفات أو استرداد قيمتها وقت الشراء بعد خصم قيمة عادلة مقابل الاستهلاك، وذلك وفقًا لعدد من الشروط. أهم الشروط تشمل هذه الشروط عدم تمكن المستهلك من الانتفاع بالسلعة بسبب العيب، وتأثير العيب على قيمتها وسلامة استخدامها. كما يُشترط أن يكون الوكيل قد فشل في إصلاح العيب نفسه بعد محاولات عدة، أو في حال تجاوزت مدة الإصلاح 25 يومًا، مع استثناء مدة توفير قطع الغيار.

وتؤكد الوزارة التزامها بحماية حقوق المستهلك، ودعت المستهلكين إلى التواصل معها في حال واجهوا أي مشكلات تتعلق بإصلاح العيوب المتكررة المشمولة في الضمان لضمان الحصول على الخدمة الملائمة وحقوقهم المستحقة.

