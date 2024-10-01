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شكرا لقرائتكم خبر عن "وزارة الصحة" بالرياض تستقبل متدربي برنامج "مسؤول إدارة الكوارث" والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استقبل مركز ادارة الأزمات والكوارث بفرع وزارة الصحة في الرياض الدفعة الثانية من متدربي برنامج "مسؤول إدارة الكوارث"، وذلك ضمن البرنامج التدريبي الذي تقيمه الجامعة السعودية الإلكترونية.
وتضمنت أعمال البرنامج التدريبي تنفيذ ورش تدريبية لرفع مستوى التأهيل والتثقيف حول سبل وآليات الوقاية ومن المخاطر الصحية، مما يسهم في تعزيز إدارة الكوارث والطوارئ الصحية.
يأتي استحداث برنامج "مسؤول إدارة كوارث" إدراكاً من المملكة لأهمية إدارة الكوارث والطوارئ الصحية، إذ يهدف البرنامج إلى تأهيل كوادر متخصصة للعمل في وحدات التخطيط والاستعداد للطوارئ في المنشآت الصحية.
ويسهم البرنامج مسؤول إدارة الكوارث في تعزيز قدرات المنشآت الصحية على التعامل مع الكوارث والطوارئ الصحية، كما يُساعد على تطوير خطط وبرامج استباقية لإدارة الأزمات، ويُعزّز مهارات التواصل والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية في حالات الطوارئ، إضافة إلى مساهمته الفعالة في ضمان تقديم خدمات رعاية صحية فعّالة للمتضررين من الكوارث.
وتضمنت أعمال البرنامج التدريبي تنفيذ ورش تدريبية لرفع مستوى التأهيل والتثقيف حول سبل وآليات الوقاية ومن المخاطر الصحية، مما يسهم في تعزيز إدارة الكوارث والطوارئ الصحية.
تأهيل الكوادر
يأتي استحداث برنامج "مسؤول إدارة كوارث" إدراكاً من المملكة لأهمية إدارة الكوارث والطوارئ الصحية، إذ يهدف البرنامج إلى تأهيل كوادر متخصصة للعمل في وحدات التخطيط والاستعداد للطوارئ في المنشآت الصحية.
ويسهم البرنامج مسؤول إدارة الكوارث في تعزيز قدرات المنشآت الصحية على التعامل مع الكوارث والطوارئ الصحية، كما يُساعد على تطوير خطط وبرامج استباقية لإدارة الأزمات، ويُعزّز مهارات التواصل والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية في حالات الطوارئ، إضافة إلى مساهمته الفعالة في ضمان تقديم خدمات رعاية صحية فعّالة للمتضررين من الكوارث.