شكرا لقرائتكم خبر عن مكة المكرمة.. 82 مركز رعاية صحية أولية يحصل على اعتماد "سباهي" للجودة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصل 82 مركز رعاية صحية أولية من أصل 115 موزعة في مختلف مناطق تجمع مكة المكرمة الصحي على شهادة الاعتماد والجودة من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (سباهي).



وأوضح تجمع مكة الصحي أن هذه المراكز تشمل 52 مركزاً في مكة المكرمة و30 مركزاً في محافظة القنفذة، مما يعكس جهود التجمع في تقديم خدمات صحية متكاملة وذات جودة عالية.

ويأتي هذا الإنجاز كجزء من التزام التجمع بتوفير رعاية صحية شاملة للمستفيدين وضمان تطبيق أعلى معايير الجودة تحت شعار "لتبقى مكة بصحة".