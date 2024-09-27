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"الجبير" ووزير خارجية كولومبيا يبحثان تعزيز العلاقات بعدة مجالات

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واس - نيويورك  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، وزير خارجية كولومبيا لويس جيلبيرتو موريلو.
واستعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في العديد من المجالات.
كما بحثا أهم المستجدات الدولية ذات الاهتمام المشترك.

العلاقات الكولومبية

جاء ذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.
حضر اللقاء، مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ السفير خالد بن مساعد العنقري.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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