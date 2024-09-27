شكرا لقرائتكم خبر عن "الجبير" ووزير خارجية كولومبيا يبحثان تعزيز العلاقات بعدة مجالات والان نبدء بالتفاصيل

العلاقات السعودية الكولومبية

الدمام - شريف احمد - التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، وزير خارجية كولومبيا لويس جيلبيرتو موريلو.واستعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في العديد من المجالات.كما بحثا أهم المستجدات الدولية ذات الاهتمام المشترك.جاء ذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.حضر اللقاء، مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ السفير خالد بن مساعد العنقري.