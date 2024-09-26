شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم وغدًا.. سماء الخبر تتزين بأجمل العروض الجوية احتفالًا باليوم الوطني 94 والان نبدء بالتفاصيل



عروض جوية مذهلة انطلقت العروض عصر اليوم، وقدمت تشكيلات من الطائرات العسكرية عروضاً بهلوانية أذهلت الحضور، في مشهد يعكس فخر الوطن وعزته.

وتفاعل الجمهور مع العروض بحماس كبير، مرددين الأهازيج الوطنية، وموثقين اللحظات الرائعة بهواتفهم.

وتستمر العروض الجوية غداً الجمعة بالقرب مركز سايتك بالخبر، من الساعة 4:00 عصراً حتى 6:00 مساءً، حيث ستقدم القوات الجوية الملكية السعودية المزيد من العروض المبهرة احتفاءً بهذه المناسبة الوطنية.

وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة من الاحتفالات التي تنظمها هيئة تطوير المنطقة الشرقية ووزارة الدفاع بهذه المناسبة الغالية، والتي تجسد روح الوحدة والانتماء للوطن. الدمام - شريف احمد - شهدت مدينة الخبر اليوم الخميس، عروضاً جوية استثنائية رسمت فيها الطائرات لوحات فنية بديعة في سماء الكورنيش الشمالي، وذلك ضمن احتفالات المملكة العربية السعودية باليوم الوطني الـ94.انطلقت العروض عصر اليوم، وقدمت تشكيلات من الطائرات العسكرية عروضاً بهلوانية أذهلت الحضور، في مشهد يعكس فخر الوطن وعزته.وتفاعل الجمهور مع العروض بحماس كبير، مرددين الأهازيج الوطنية، وموثقين اللحظات الرائعة بهواتفهم.وتستمر العروض الجوية غداً الجمعة بالقرب مركز سايتك بالخبر، من الساعة 4:00 عصراً حتى 6:00 مساءً، حيث ستقدم القوات الجوية الملكية السعودية المزيد من العروض المبهرة احتفاءً بهذه المناسبة الوطنية.وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة من الاحتفالات التي تنظمها هيئة تطوير المنطقة الشرقية ووزارة الدفاع بهذه المناسبة الغالية، والتي تجسد روح الوحدة والانتماء للوطن.