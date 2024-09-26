شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تنتج 558 مليون كلجم من الدواجن في النصف الأول 2024 والان نبدء بالتفاصيل

إنتاج لحوم الدواجن في السعودية

قطاع الدواجن في السعودية

الدمام - شريف احمد - حققت المملكة قفزة جديدة في حجم إنتاج لحوم الدواجن خلال النصف الأول 2024م، بتسجيل رقم قياسي بلغ 558 مليون كيلوجرام.وجاء هذا بنسبة ارتفاع بلغت (9%) مقارنة بذات الفترة من العام الماضي والبالغة (511) مليون كيلوجرام.وذكرت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن تطبيق إجراءات الأمن الحيوي في مشاريع الدواجن، وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة في عمليات الإنتاج، أسهم في تطوير قطاع الدواجن وزيادة الإنتاج المحلي.ويصل تمويل صندوق التنمية الزراعية للشركات والمؤسسات الراغبة في التوسع في صناعة إنتاج الدواجن إلى نحو (70%) من التكلفة الاستثمارية عند استخدام التقنيات الحديثة.وتتقدم المملكة في زيادة نسب الاكتفاء الذاتي من لحوم الدواجن، وتعمل وفقًا لخطة توسعية تستهدف ضخ استثمارات جديدة في القطاع، لزيادة الطاقة الإنتاجية، والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي الوطني، وتعزيز المحتوى المحلي، وتوفير فرص عمل جديدة.وتستهدف الوصول إلى الاكتفاء الذاتي الكامل من منتجات الدواجن، وتقدم التسهيلات الحكومية وحِزَم الدعم والإقراض عبر صندوق التنمية الزراعية، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.