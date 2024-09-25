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الطائف.. استدعاء مالك إبل إثر ادعاء تعرض إحداها للطعن

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واس - الطائف 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تباشر شرطة مكة المكرمة، ادعاء تعرض إبل للطعن.
وأوضحت شرطة منطقة مكة المكرمة، أنه إشارة إلى ما جرى تداوله عن ادعاء تعرض إحدى الإبل في محافظة الطائف للطعن، فقد جرى استدعاء مالكها للتحقق من صحة ذلك، واستكمال الإجراءات النظامية. استدعاء مالك إبل بمحافظة الطائف إثر ادعاء تعرض إحداها للطعن للتحقق من صحة ذلك، واستكمال الإجراءات النظامية. This is a Twitter Status— الأمن العام (@security_gov)
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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