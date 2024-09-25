شكرا لقرائتكم خبر عن تجمع الرياض الصحي الأول يستعد لإرسال العروض الوظيفية لمنسوبيه والان نبدء بالتفاصيل

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مجتمع حيوي

الدمام - شريف احمد - كشف مصادر لـ”اليوم“ أن تجمع الرياض الصحي الأول، شرع في ترتيبات إرسال العروض الوظيفية لمنسوبيه.بدأ التجمع في إرسال رسائل تجريبية لمنسوبيه لترقب العروض الوظيفية خلال الفترة المقبلة، ويُعد ذلك أول إجراءات الانتقال وخطوة أساسية في عملية التحول الصحي لتجمع الرياض الصحي الأول، وهو أحد أكبر التجمعات الصحية.ونوهت مصادر لـ”اليوم“ عن أنه سيتم الالتزام في كل العروض بالقرار 616 الخاص بانتقال الموظفين، ويشمل بدل سكن بمقدار 25%؜ و10%؜ بدل نقل من الراتب الأساسي يزيد بزيادة الأساسي وبدون حد أقصى، بالإضافة إلى زيادة سنوية مستمرة بنسبة مئوية من الراتب الأساسي تؤثر بالزيادة على بدل السكن وبدل النقل.كما أنه سيتم ضم خدماتهم السابقة على نظام التأمينات الاجتماعية وتعتبر مكملة لأغراض التقاعد المبكر.جدير بالذكر أن وزارة الصحة من خلال تحولها الصحي الذي بدأ منذ انطلاق رؤية المملكة 2030 مر بمراحل عديدة منها التحول الصحي الرقمي، والتركيز على الوقاية والصحة العامة والتحول في تقديم الخدمة من وزارة الصحه بانتقال دور تقديم الخدمات الصحية إلى شركة الصحة القابضة، والتي ستقدمها لجميع مناطق المملكة من خلال التجمعات الصحية وغيرها الكثير، مما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج تحول القطاع الصحي للوصول لمجتمع حيوي.كما ستنعكس هذه الخطوات في التحول الصحي التي ستقدمها التجمعات الصحية على تحسين جودة الخدمات الصحية للمستفيدين، ورفع جودتها وكفاءتها، وتسهيل الوصول إليها، عن طريق تطبيق نموذج الرعاية الصحية الحديث واتباع أفضل الممارسات الصحية، وتفعيل عدد من الخدمات النوعية التي ستسهم في تحسين تجربة المرضى ورفع مستوى رضاهم.