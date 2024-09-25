شكرا لقرائتكم خبر عن تحصين الإبل.. خطوة استباقية لمواجهة "الطشاش" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها ”وقاء“ عن اتخاذ ترتيبات لمواجهة الحمى المالطية في الإبل، نظراً لخطورة هذا المرض وقدرته على الانتقال إلى الإنسان.

وأكد ”وقاء“ أن الحمى المالطية، والمعروفة أيضاً باسم ”الطشاش“، تعتبر من أبرز مسببات الإجهاض في الإبل، مما يشكل تهديداً مباشراً على الثروة الحيوانية الوطنية في المملكة. تعزيز صحة الإبل وفي إطار جهوده الحثيثة لتعزيز صحة الإبل والمحافظة عليها، شدد المركز على أهمية تحصين الإبل باللقاح المعتمد للوقاية من هذا المرض، داعياً ملاك الإبل إلى المبادرة بحجز موعد للتحصين في أقرب مركز تابع لـ ”وقاء“ في منطقتهم.

وأوضح ”وقاء“ أن هذه الإجراءات تأتي استكمالاً لجهوده المتواصلة لتطبيق أفضل أساليب الوقاية والمكافحة للأمراض الحيوانية، حفاظاً على صحة وسلامة الثروة الحيوانية في المملكة.